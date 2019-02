Column: Vervolg stijgende trend AEX

Dashboard route

Eind vorig jaar waren er heftige discussies betreffende het lange termijn koersverloop van de AEX index. Er zou een einde gekomen zijn aan de bullmarkt, de index zal terugvallen tot de 400 zone aan toe, zo werd beweerd. Maar ik hou vast aan de signalen en condities van mijn Dashboard en dan blijkt dat de bulls het heft in handen hebben, zij zorgen voor een verse UP status. Zij houden vooralsnog de doemdenkers achter zich.

SMA-steun

De maandchart geeft aan dat er sinds augustus 2012 sprake is van een positieve trendfase. Ik zie niet alleen een proces van hogere toppen en hogere bodems (subjectieve waarneming), maar ook koersvorming boven een gestaag oplopende gemiddelde lijn (objectieve waarneming). De crossover van de koers met de SMA lijn gebeurde bij een stand van circa 325, nu staat er ruim 525 op de borden. Al die tijd is de AEX niet meer onder de lijn geweest, die thans op circa 490 in het veld ligt. Het 490 niveau is dus een cruciaal kantelpunt. Als de index daar onder duikt, dreigt er een trendbreuk. Maar het is aannemelijker te veronderstellen dat de trend intact blijft en dit jaar een vervolg zal krijgen. Wat dat betreft is de recente terugval vanaf 577 tot aan de SMA lijn een correctie in de uptrend.

En het komt vaker voor dat de SMA met parameter 55 prima dienst doet als dynamische trendlijn, in de wandelgangen ook wel sleepkabel genoemd. Het is mijn vaste trendvolgende indicator in mijn Dashboard op alle timeframes.

Vervolg stijgende trend

Januari werd afgesloten met een solide witte candle keurig vastgeplakt op de gemiddelde lijn, hetgeen een eerste indicatie van bodemvorming is. De maand februari is nog pril, maar het ziet er naar uit dat de bulls gaan proberen opnieuw een witte candle te produceren, nu ondersteund door de swingteller die mogelijk op +1 springt en de RSI die de 50-lijn opwaarts kruist. Volgens de spelregels van het Dashboard beleggen impliceert dit niet alleen een hernieuwde UP status, ofwel een verwachte stijging binnen de stijgende trend, maar ook een Enter Long coaching aanbeveling. Anders gezegd, de grafiek herbergt koopkansen voor lange termijn beleggers, die willen profiteren van een hernieuwde aanval van de bulls richting de 577 top. En stel nu eens dat de bulls de 577 weerstand slechten om een nieuwe hogere top te plaatsen, welk niveau zou dan gehaald kunnen worden? Durft u al te denken aan 700+?

