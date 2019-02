Munich Re maakt na rampjaar flinke winst

In 2018 was orkaan Jebi een van de grootste schadeposten. Het was de zwaarste orkaan die Japan trof in 25 jaar. Verder vonden in Californië de grootste bosbranden ooit plaats. Munich Re deed echter goede zaken met dochteronderneming ERGO. Die verzekeraar bracht met name met levens- en zorgverzekeringen meer geld in het laatje dan gedacht.

Munich Re kondigde, ondanks een halvering van de winst in het laatste kwartaal van 2018, een verhoging van het dividend aan tot 9,25 euro per aandeel.