ING en Aperam blinken uit op hogere beurs

Rond 9.30 uur stond de AEX-index 0,2% hoger op 533,62 punten. De Midkap noteerde 0,1% in de plus op 734,7 punten. De koersenborden in Londen (-0,3%), Frankfurt (-0,2%) en Parijs kleurden echter rood.

Elders gingen de beurzen wel omhoog. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,1% hoger. De Amerikaanse beurzen eindigden dinsdagavond 0,5% tot 0,7% in het groen.

Beleggers namen kennis van de jaarlijkse State of the Union-toespraak van Donald Trump. De Amerikaanse president kondigde afgelopen nacht aan de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un eind deze maand te ontmoeten in Vietnam.

In de AEX was ING de grote winnaar met een koerssprong van 4,2%. De bank boekte in 2018 minder winst dan een jaar eerder door een megaboete, maar de winstdaling viel mee.

Staalfabrikant ArcelorMittal (+1,1%) lag er eveneens positief bij. Telecomconcern KPN pluste 0,7%.

Levensmiddelengigant Unilever (-0,3%) maakte bekend de Britse aanbieder van gezonde snacks Graze over te nemen. Een overnamesom werd niet gemeld. Volgens zakenkrant Financial Times betaalt Unilever omgerekend circa €170 miljoen voor het bedrijf.

Biotechnologieconcern Galapagos (-1%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell leverde 0,2% in.

In de Midkap ging TomTom 3,7% achteruit. De winstmarge van de navigatiedienstverlener verbeterde vorig jaar aanzienlijk, waardoor het bedrijf weer winst wist te boeken na het verliesjaar 2017. Beleggers hadden echter wellicht op meer gerekend.

Aperam maakte een koerssprong van 5,3%. De aankondiging dat de roestvrijstaalfabrikant het dividend verhoogt en aandelen gaat inkopen, viel in de smaak bij beleggers. Het concern behaalde afgelopen kwartaal een lager resultaat door naar eigen zeggen ’extreem’ uitdagende marktomstandigheden in Europa.

Persbureau Bloomberg meldde dat beursuitbater Euronext (-0,4%) overweegt zijn bod op de Noorse branchegenoot Oslo Børs te verhogen om zo de overnamestrijd te winnen van de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Momenteel ligt er een bod van Euronext van circa €625 miljoen voor de Noorse beurs. Nasdaq biedt bijna €674 miljoen.

