Proost: ’wijn wordt goedkoper in 2019’

Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van onderzoek door Rabobank International.

In Spanje en Italië konden in 2018 buitengewoon veel druiven worden geoogst. Dat zal in 2019 resulteren in een groot aanbod van wijn. Daarnaast is de wijn uit Argentinië goedkoper, omdat de munt in waarde is gedaald.

Webshops

Hoewel er meer wijn op de markt zal zijn, zal voor kwalitatief goede flessen nog steeds in de buidel moeten worden getast, verwachten de onderzoekers. Dat ook omdat er steeds meer wijn online wordt verkocht, en bijzondere flessen door liefhebbers in de hele wereld kunnen worden aangeschaft.