'Goede resultaten voor ING'

ING zag vorig jaar de winst dalen. Maar wanneer eenmalige posten als de megaboete in verband met witwassen buiten beschouwing gelaten worden, was sprake van een duidelijke verbetering van het resultaat, aldus de kenners.

In het vierde kwartaal van het jaar dikte de nettowinst ook weer met ruim een kwart aan, tot bijna 1,3 miljard euro. Dat was een beter cijfer dan de vooraf opgestelde consensus onder analisten. KBC merkt wel op dat ING erg ambitieuze doelstellingen hanteert. Daar bleef de groei over heel 2018 iets bij achter. Ook waren de personeelskosten hoger. De analisten kijken daarom sterk uit naar de beleggersdag van ING op 25 maart. Als de bank dan zijn financiële doelstellingen herhaalt, heeft dat waarschijnlijk een positief effect op de waarde van het aandeel, zeggen ze.

KBC houdt het voorlopig op een accumulate-advies, met een koersdoel van 13,50 euro. Het aandeel ING ging woensdag in de vroege handel op de beurs in Amsterdam 3,5 procent omhoog, naar 10,77 euro. Daarmee was het financiële concern de sterkste stijger in de AEX.