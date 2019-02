Fransen boos over EU-kritiek treinfusie

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire stelt dat als Brussel een veto uitspreekt er dan een ,,economische fout'' wordt gemaakt, die indruist tegen de Europese industriële belangen. Le Maire denkt juist dat de fusie zal leiden tot een sterke Europese speler op treingebied die het hoofd kan bieden aan zware concurrentie uit China. De Europese Commissie vreest echter voor een te sterke positie van het fusiebedrijf op de Europese treinmarkt.

Siemens en Alstom kondigden de deal in 2017 aan en vorig jaar werd door Brussel een diepgaand onderzoek ingesteld naar de zaak. Siemens is vooral bekend als fabrikant van de hogesnelheidstrein ICE, maar maakt ook stadstrams zoals de Combino in Amsterdam. Alstom is onder meer de maker van de TGV in Frankrijk.