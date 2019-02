Nieuwe klus voor bouwer BAM in Denemarken

De school is bedoeld voor een nieuwe stadsuitbreidingswijk, de voorstad Nærheden. De nieuwbouw zal vanaf 2021 onderdak bieden aan circa 1500 leerlingen. Het project omvat behalve een basisschool ook een gemeenschapshuis voor educatie, een kinderopvang, een sporthal en culturele voorzieningen voor de omwonenden.

BAM werkt in de Denemarken via het in 2014 opgezette BAM Danmark. Eerdere projecten betroffen onder meer een kantoor voor de faculteit micro- en nanotechnologie en een biotechnologisch onderzoekscentrum voor de technische universiteit van Denemarken (DTU). Ook werkte BAM aan de Europese school in Kopenhagen en kantoren van gemeentewerken in Helsingør.

Werkzaamheden voor een multifunctioneel gebouw in Kopenhagen (Carlsberg Byen) en de bouw van een kantoor met opslagruimten en werkplaatsen voor het nutsbedrijf Hofor zijn nog in uitvoering.