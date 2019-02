'Resultaat Aperam boven verwachting'

Amsterdam - Roestvrijstaalbedrijf Aperam heeft in het vierde kwartaal een hoger resultaat in de boeken gezet dan verwacht. Dat schrijft ING in een reactie. Daarbij wijst de bank ook op de verhoging van het dividend en het aandeleninkoopprogramma van 100 miljoen euro. Op de beurs in Amsterdam zat het aandeel Aperam fors in de lift.