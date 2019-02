’Duitse tolheffing discrimineert Nederlanders niet’

De heffing voor het gebruik van de autobahn zou volgend jaar herfst in moeten gaan. De hoogte is afhankelijk van hoe vervuilend de auto is. Een vignet voor tien dagen gaat tussen de 2,50 en 20 euro kosten.

Duitse automobilisten worden via een belastingvrijstelling gecompenseerd voor de extra kosten, maar buitenlandse autorijders niet. De Europese Commissie stelde eerder dat de zogenoemde Maut in strijd is met het Europees recht, maar trok een strafprocedure ruim twee jaar gelederen in omdat Berlijn maatregelen had genomen om discriminatie uit te sluiten. Oostenrijk was het daar niet mee eens en stapte naar het EU-hof.

Vignet van korte duur

Hij stelt verder dat Oostenrijk niet heeft kunnen aantonen dat buitenlanders ongunstiger worden behandeld. Zij kunnen namelijk kiezen voor een vignet van korte duur, terwijl Duitsers sowieso voor een heel jaar moeten betalen. Duitsers zouden ondanks de compensatie nooit minder betalen dan buitenlanders. De Maut is in overeenstemming met het beginsel dat de gebruiker en vervuiler betaalt, besluit de advocaat-generaal.

CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers is teleurgesteld. ,,Voor mensen en ondernemers in de grensstreek werpt dit weer extra belemmeringen op, in plaats van dat we obstakels aan de grens proberen weg te nemen.’’

De Europese Commissie stelde eerder dat de Maut in strijd is met het Europees recht, maar trok een strafprocedure ruim twee jaar geleden in omdat Berlijn maatregelen had genomen om discriminatie uit te sluiten. Oostenrijk was het daar niet mee eens en stapte naar het EU-hof.