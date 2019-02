Meer goederen via spoor door droge zomer

In totaal legden goederentreinen in Nederland vorig jaar 9,3 miljoen kilometer af, zo meldt spoorbeheerder ProRail. Dat is een toename van 4 procent ten opzichte van 2017.

Naast de lage waterstanden, steeg het goederenvervoer ook doordat problemen aan het spoor bij het Duitse Rastatt voorbij waren. Een spoorverzakking bij de bouw van een tunnel droeg in 2017 nog bij aan een daling van het goederenvervoer per trein via Nederland. ProRail meldde verder dat goederentreinen vorig jaar vaker moesten omrijden wegens werkzaamheden aan de Betuweroute, die speciaal voor goederenvervoer is bedoeld.