Energiedrankmaker Iconix wordt sponsor Ajax

,,Het verhaal en de ambitie van Iconix spraken ons aan'', zegt Ajax-directielid Menno Geelen over de komst van de nieuwe sponsor. Het merk, dat vanaf maart dit jaar in Nederland beschikbaar is, bevat bijvoorbeeld 40 procent minder suiker dan de meeste andere energiedranken en Iconix maakt alleen gebruik van cafeïne en zoetstoffen uit natuurlijke bron. Het bedrijf heeft zich tegelijkertijd ook verbonden aan Ajax eSports.

Ajax is de enige beursgenoteerde voetbalclub van Nederland. Niet alleen de spelers van de Amsterdammers liggen de laatste tijd goed in de markt. Ook assistent-trainer Alfred Schreuder wordt naar verluidt begeerd. Volgens De Telegraaf heeft RB Leipzig zich officieel voor hem gemeld. De Duitsers zouden bereid zijn rond de miljoen euro te betalen voor de rechterhand van Erik ten Hag. Schreuder wordt door directeur Marc Overmars echter aan zijn contract tot de zomer van 2020 gehouden. ,,Ik heb nog een contract voor anderhalf jaar en Ajax beslist'', liet assistent-trainer zelf aan de krant weten.