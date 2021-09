’Meer Nederlanders hebben buitenlandse spaarrekening’

„Als je naar de spaarrekeningen kijkt, staan in de top vijf met hoogste spaarrentes alleen maar rekeningen van buitenlandse banken”, zegt Amanda Bulthuis van Geld.nl in een toelichting. Ze wijst erop dat Nederlanders veel spaargeld hebben opgebouwd tijdens de coronapandemie en buitenlandse banken zijn een aantrekkelijk alternatief voor het geld. Bij verschillende Nederlandse banken betalen spaarders inmiddels negatieve rente boven een bepaald bedrag.

Depositogarantiestelsel

Volgens Geld.nl is het sparen bij banken die uit een ander land van de Europese Unie komen net zo veilig als sparen bij een Nederlandse bank. „Die vallen ook onder een depositogarantiestelsel dat vergelijkbaar is met dat in Nederland”, aldus Bulthuis. „Deze buitenlandse banken zijn allemaal gezond, maar mochten ze toch failliet gaan, dan is ook daar je spaargeld tot 100.000 euro beschermd.”

Icesave

In 2008 ging de IJslandse spaarbank Icesave failliet, die spaarders lokte met hoge rentes. De laatste Nederlandse spaarders moesten ruim zeven jaar wachten op terugbetaling van hun tegoeden. Dat kwam door politiek gesteggel en de moeizame afwikkeling van het faillissement van Landsbanki, het moederbedrijf van Icesave.