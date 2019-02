Meer gebruikers muziekdienst Spotify

Daarmee was sprake van een iets sterkere aanwas dan verwacht, want Spotify had zelf een bandbreedte van 199 miljoen tot 206 miljoen gebruikers voorspeld. Volgens het bedrijf was de groei breed gedragen, met vooral sterke vooruitgang in Latijns-Amerika en andere opkomende regio's. Spotify breidde zijn aanwezigheid in de afgelopen periode uit van 65 naar 78 landen.

De omzet ging op jaarbasis met 30 procent omhoog tot 1,5 miljard euro, geholpen door meer betalende abonnees. Spotify wist een nettowinst te boeken van 442 miljoen euro, tegen een min van 596 miljoen euro een jaar eerder. Het in 2008 opgerichte Spotify kreeg in april vorig jaar een beursnotering op Wall Street.