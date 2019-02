Zes tips om te voorkomen dat je je bitcoin kwijtraakt

Bitcoin kunnen voor eeuwig verloren gaan als je je wachtwoord niet meer weet. Ⓒ ANP

Amsterdam - De bitcoinwereld werd deze week opgeschrikt door de dood van Gerald Cotten, de oprichter van handelsplatform QuadrigaCX. Niet alleen omdat de Canadese ondernemer nog maar 30 jaar was, maar ook omdat hij de wachtwoorden van zijn klanten mee het graf in neemt, en er zodoende niemand meer is die bij €130 miljoen vermogen in virtuele munten kan.