Farmaceut GSK waarschuwt voor winstdaling

Advair was een echte kaskraker voor GSK. Maar komende tijd zal het bedrijf het meer van andere middelen moeten gaan hebben. Rivaal Mylan kreeg vorige week al goedkeuring om in de Verenigde Staten een aan Advair concurrerend middel te gaan aanbieden.

In 2018 bedroeg de omzet 30,8 miljard pond. Dat is omgerekend ruim 35 miljard euro en 2 procent meer dan een jaar eerder. De aangepaste winst per aandeel dikte met 7 procent aan tot 119,4 pence. Onder de streep verdubbelde het resultaat bijna tot 4 miljard pond.

GSK krikte afgelopen jaar meerdere keren zijn winstverwachting op. In de laatste periode van het jaar meldde het concern daarnaast enkele grote deals. Zo lijfde GSK Tesaro in voor 5,1 miljard dollar. Dat is een Amerikaanse biofarmaceut die onder meer medicijnen tegen eierstokkanker ontwikkelt.

Verder werd de divisie Health Food Drinks, die actief is in India, Bangladesh en andere landen in de regio, voor 3,3 miljard euro aan cash en aandelen verkocht aan Unilever. Daarnaast heeft GSK er voor gekozen om zijn divisie voor consumentengezondheid in een nieuw bedrijf samen te voegen met die van branchegenoot Pfizer. Door de samenvoeging komen onder meer de bekende pijnstillers Advil en Panadol onder één dak.