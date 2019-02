'Wall Street gaat vlakke opening tegemoet'

GM boekte een nettowinst na een verlies een jaar eerder. De omzet ging licht omhoog, geholpen door de groeiende verkoop van pick-uptrucks. De resultaten waren beter dan analisten hadden verwacht.

Spotify kwam ook met cijfers. De in New York genoteerde Zweedse muziekstreamingsdienst zag het aantal gebruikers toenemen en schreef zwarte cijfers. Wel daalde de gemiddelde omzet per gebruiker in het afgelopen kwartaal. Farmaceut Eli Lilly rapporteerde een hogere omzet voor het vierde kwartaal, maar verlaagde de winstverwachting voor 2019.

SnapChat

Snap, het bedrijf achter de app Snapchat, stond in voorbeurs duidelijk hoger. Het bedrijf maakte dinsdag nabeurs bekend dat het aantal gebruikers van de app het voorbije kwartaal is gestabiliseerd, terwijl op een verdere daling was gerekend. Ook Walt Disney opende nabeurs de boeken en presenteerde een lagere winst op een nagenoeg gelijke omzet. Computerspelletjesbedrijf Electronic Arts stelde teleur met de verkoopcijfers in het afgelopen feestdagenseizoen en verlaagde de omzetverwachting voor zijn gebroken boekjaar.

Apple weet om een andere reden de aandacht op zich gericht. Angela Ahrendts, directeur voor alle winkels van de technologiegigant, verlaat het bedrijf. Ze werd in het verleden vaak genoemd als potentiële opvolger van topman Tim Cook. Ahrendts wordt opgevolgd door Deirdre O'Brien, die tegelijkertijd verantwoordelijk blijft voor personeelsbeleid. Die dubbele functie wordt gezien als een koerswijziging voor Apple, dat zich zo minder op exclusieve Apple Stores lijkt te richten.

State of the Union

Boven de markt hangen ook nog vragen over Trumps State of the Union, waarin hij zijn beleidsplannen voor het komende jaar uit de doeken deed. Hoewel de president hoog opgaf over de staat van de Amerikaanse economie, presenteerde hij weinig concrete plannen die voor optimisme onder beleggers zorgen. Daarnaast ging Trump amper in op het lopende begrotingsconflict met de Democraten. Wel riep hij op tot een verlaging van de prijzen voor medicijnen en kondigde hij een nieuwe ontmoeting aan met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

De beurzen in New York sloten dinsdag met winst. De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 25.411,52 punten. De brede S&P 500 won 0,5 procent tot 2737,70 punten en de technologiebeurs Nasdag klom 0,7 procent naar 7402,08 punten.