Albert Heijn vreest Belgische inspectie niet

Dinsdag ontketende de Nederlandse supermarktketen een prijzenoorlog, met ’de scherpste prijzen ooit in Vlaanderen’. Bij aankoop van sommige producten krijg je er twee gratis bij.

Volgens Albert Heijn is er niets aan de hand. ,,We houden ons aan de Belgische wet- en regelgeving’’, zegt een woordvoerster. ,,Laat de inspectie maar langs komen.’'

Albert Heijn is in België, anders dan in ons land, meer een prijsvechter. De supermarkt adverteert er met ‘goede service en Hollandse prijzen.’ De prijzen in de Nederlandse supermarkten liggen in de regel lager dan in België.

Zeer verontrust

De actie van AH schiet Buurtsuper.be, de afdeling voor zelfstandige supermarkten van de werkgeversorganisatie Unizo, in het verkeerde keelgat. Op haar website zegt de organisatie 'zeer verontrust' te zijn. Ze vraagt de Economische Inspectie van de federale overheidsdienst Economie om uit te zoeken of Albert Heijn niet met verlies verkoopt.

Buurtsuper.be heeft het over een 'destructieve strategie om zo snel mogelijk marktaandeel te verwerven’. De zelfstandige ondernemers zijn bang voor een ratrace die schadelijk is voor de hele economie. Hoewel partner Delhaize ruim in België is vertegenwoordigd, wil Albert Heijn fors uitbreiden bij onze zuiderburen. Dit jaar maakt ook Jumbo zijn opwachting in België.