Koerssprong Snap op Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine uitslagen aan de nieuwe sessie begonnen. Beleggers verwerkten weer een grote stroom aan bedrijfsresultaten. De cijfers van Snap, het bedrijf achter de app Snapchat, vielen duidelijk in goede aarde. Verder openden onder meer automaker General Motors en entertainmentconcern Walt Disney de boeken. Ook werd nagekauwd op de State of the Union die de Amerikaanse president Donald Trump uitsprak voor het Congres.