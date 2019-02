Trouw nooit een man of vrouw met een studieschuld

De ex-geliefden trouwden tijdens hun studie in gemeenschap van goederen, en zijn in totaal vier jaar getrouwd geweest. Ze hadden in die tijd geen gemeenschappelijke bankrekening, en hebben ook nooit samengewoond, vanwege een ongeluk dat de man is overkomen en de langdurige zorg die hij daarna nodig had. De man zit inmiddels een gevangenisstraf uit.

Eén jaar na de bruiloft werd duidelijk dat de man zijn studie niet zou afmaken, en zichzelf daarmee opzadelde met een schuld. De vrouw zegt dat ze voor dat moment niets wist van de mogelijke schuld, de man spreekt dat tegen. Bovendien zou de man destijds beloofd hebben om de schuld zelf af te betalen. Daarvan heeft ze echter geen bewijs.

Alle argumenten van de vrouw zijn voor het Amsterdamse hof niet genoeg om de schuld in zijn geheel naar de man te schuiven. Hoe hoog de studieschuld is, wordt uit de uitspraak niet duidelijk.