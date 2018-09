BHP Billiton uit schaliegas

Dat kondigde het bedrijf aan na maandenlange druk van onder meer de activistische aandeelhouder Elliott. BHP stapte in 2011 in het schaliegas toen de prijs van een vat olie nog boven de $100 lag. Inmiddels is dat minder dan $50.

Volgens de nieuwe topman Ken MacKenzie zijn de Amerikaanse schaliegasactiviteiten te duur aangekocht, was er sprake van een investering op een slecht moment en bracht de tak niet de inkomsten die ervan verwacht werden.

BHP had verder een operationele winst van bijna $12 miljard over het gebroken boekjaar 2016/2017. Vorig jaar was dat nog $6 miljard verlies.