’Banken benadelen klanten met een spaarhypotheek’

Aan nieuwe klanten worden bankspaarhypotheken niet meer aangeboden. Maar wie er al een had, kan hem wel verlengen voor een nieuwe rentevaste periode van 10 of 20 jaar. Bij ING betaalt een klant een opslag van 0,3 (10 jaar vast) of 0,85% (20 jaar). Bij de Rabobank is de opslag gemiddeld 0,35%. Doel is klanten te verleiden de hypotheek om te zetten naar een vorm waarbij wordt afgelost. Onwenselijk, vindt directeur Olof King van de Consumentenbond, want een spaarhypotheek is vrijwel altijd voordeliger.

Renteaftrek

Bij een spaarhypotheek wordt niet afgelost, maar belastingvrij gespaard tegen hetzelfde rentetarief. Na dertig jaar wordt de hypotheek in één keer afgelost. Intussen kan gedurende de hele looptijd hypotheekrente over de volledige som worden afgetrokken.

Volgens ING en Rabobank kan een hogere rente hierdoor juist gunstig uitvallen voor klanten met een spaarhypotheek. Er wordt immers ook sneller opgebouwd bij een hogere rente. De Consumentenbond nuanceert dat voordeel. Pas na ongeveer twee derde van de looptijd is een hogere rente gunstiger, over de gehele looptijd is dat niet zo. Voor klanten met een bankspaarhypotheek, ingevoerd in 2007, is de renteopslag sowieso ongunstig.

Belastingdienst

„Een hogere rente wordt bij een spaarhypotheek gecompenseerd, dus je zou kunnen zeggen dat het voor consumenten niet zoveel uitmaakt”, zegt Oscar Noorlag van de Van Bruggen Adviesgroep. „Er is natuurlijk wel één grote verliezer en dat is de Belastingdienst.” De Consumentenbond vindt het ook bezwaarlijk dat een belastingvoordeel dat is bedoeld om huizenbezit te stimuleren zo in de zakken van banken verdwijnt.

Ook geven beide banken aan dat zij een opslag rekenen vanwege het grotere risico dat zij lopen op aflossingsvrije hypotheken, waaronder zij spaarhypotheken scharen. King bestrijdt dat. Een spaarhypotheek wordt aan het einde van de looptijd immers gegarandeerd afgelost. Ook is de nettoschuld niet groter dan bij een annuïtaire hypotheek die maandelijks wordt afgelost. De bond stapt naar de Autoriteit Financiële Markten om bezwaar te maken tegen de renteopslag die banken in rekening brengen.