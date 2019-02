Nog maar 11 miljoen acceptgiro’s

Acceptgiro’s zijn een uitstervende soort. Ⓒ Dijkstra bv

Amsterdam - Het heeft er alle schijn van dat er dit jaar voor het eerst minder dan 10 miljoen acceptgiro’s worden gebruikt. In vijf jaar tijd is het aantal verstuurde acceptgiro’s gedaald van 30 miljoen naar 11 miljoen, meldt Currence, het bedrijf dat in Nederland overboekingen verzorgt.