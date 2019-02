OR: zorg over toekomst KLM

Pieter Elbers is nog altijd niet tot tweede man van Air France KLM benoemd. Ⓒ ANP

Amsterdam - De ondernemingsraad van KLM maakt zich zorgen over de plannen van moederbedrijf Air France KLM met de Nederlandse divisie. Dat meldt voorzitter Jan Willem van Dijk van de or in een mail aan het KLM-personeel. Aanleiding is de machtsstrijd over de herbenoeming van president-directeur Pieter Elbers. In verband hiermee wil de or mogelijk de eigen verkiezingen uitstellen, omdat ze nu veel tijd kwijt is aan de bestuursperikelen.