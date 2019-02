Koerssprong Snap op beurs New York

De leidende Dow Jonesindex sloot met een verlies van 0,1 procent op 25.390,30 punten. De S&P 500 sloot op 2731,61 punten. Daarmee speelde de brede graadmeter 0,2 procent kwijt. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,4 procent tot 7375,28 punten.

Snap beleefde een koerssprong van 22 procent. Het bedrijf wist de gebruikersaantallen de voorbije maanden op niveau te houden, terwijl door de bank genomen op een daling werd gerekend. Verder ging de omzet fors omhoog dankzij hogere advertentie-inkomsten.

Automaker GM

GM won 1,6 procent. De automaker sloot het jaar af met zwarte cijfers na een verlies een jaar eerder. De omzet ging licht omhoog, geholpen door de groeiende verkoop van met name pick-uptrucks. Walt Disney (min 1,1 procent) presenteerde een lagere winst op een nagenoeg stabiele omzet.

Muziekstreamingdienst Spotify zag het aantal gebruikers toenemen en schreef zwarte cijfers. Beleggers zetten het aandeel van het Zweedse bedrijf evenwel 2,8 procent lager. Electronic Arts stelde teleur met de verkoopcijfers in het afgelopen feestdagenseizoen. Het computerspelletjesbedrijf verlaagde de omzetverwachting voor zijn gebroken boekjaar. Het aandeel verloor dik 13 procent.

JC Penney

Verder kwam winkelbedrijf JC Penney (min 2,2 procent) met een strategie-update. Zo worden meubels vanaf eind februari alleen nog via de webshop verkocht. Verder is er in de winkels minder ruimte voor de verkoop van bepaalde huishoudelijke apparaten.

Ook werd nagekauwd op de State of the Union die de Amerikaanse president Donald Trump uitsprak voor het Congres. Daarin presenteerde hij overigens weinig concrete plannen die voor optimisme onder beleggers zorgen.

De euro was 1,1367 dollar waard, tegen 1,1381 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent in prijs tot 53,93 dollar. Brent werd 1 procent duurder op 62,61 dollar per vat.