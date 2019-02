NXP verwacht verdere omzetdaling

Topman Richard Clemmer wees er daarbij op dat de vraag naar zijn producten verder is afgezwakt, vooral vanuit de automotive-sector en de industriële eindmarkten in China. NXP zag de omzet ten opzichte van een jaar eerder in het vierde kwartaal met zo'n 2 procent dalen tot 2,4 miljard dollar. De winst kwam uit op 276 miljoen dollar.

NXP denkt dat de opbrengsten in het eerste kwartaal tussen de 5 procent en 11 procent zal zakken ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Dat komt volgens analisten neer op een omzet in een bandbreedte van 2,02 miljard tot 2,16 miljard dollar. De doorsnee analistenconsensus voor de periode is momenteel 2,24 miljard dollar.

Veel chipbedrijven hebben de afgelopen tijd teleurstellende prognoses afgegeven voor de komende maanden, vooral door een inzakkende Chinese vraag. Veel van hen voorspellen echter dat de marktomstandigheden in de tweede helft van het jaar weer zullen kantelen.