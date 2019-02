Staalconcern ArcelorMittal voert winst op

Het bedrijfsresultaat (ebitda) bedroeg 10,3 miljard dollar. Dat was 8,4 miljard dollar in 2017. De omzet ging naar 76 miljard dollar, van 68,7 miljard dollar een jaar eerder. De nettowinst lag bijna 13 procent hoger op 5,1 miljard dollar.

De staalverschepingen daalden op jaarbasis met 1,6 procent tot 83,9 miljoen ton, vooral door minder vraag in Kazachstan, Zuid-Afrika en Oekraïne. ArcelorMittal rondde vorig jaar de overname af van de Italiaanse staalfabrikant Ilva, de eigenaar van de grootste staalfabriek in Europa in de Zuid-Italiaanse stad Taranto. Ook sloot ArcelorMittal een overnamedeal in Brazilië en was het bedrijf winnaar in de overnameslag rond het failliete Indiase Essar Steel.

Het AEX-bedrijf gaat tot eind dit jaar voor maximaal 113,4 miljoen dollar eigen aandelen inkopen. Het dividend gaat naar 0,20 dollar per aandeel.

Meer financieel nieuws via de e-mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!