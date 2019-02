Intertrust koopt tak ABN AMRO

Derdenrekeningen of geblokkeerde bankrekeningen worden gebruikt bij complexe transacties, bijvoorbeeld wanneer er grote sommen geld van het ene naar het andere land moet worden overgemaakt.

Ze worden doorgaans beheerd door een notaris. Met de overname van de marktleidende diensten van ABN wordt Intertrust de grootste partij op het vlak van derdenrekeningen in Europa. De betrokken medewerkers verhuizen naar Intertrust.

Intertrust maakte verder bekend dat zijn jaarcijfers ruim binnen de eigen doelstellingen vallen. De eerder afgegeven doelen voor 2019 worden dan ook bevestigd.

Omzet

De omzet in 2018 kwam uit op 496,1 miljoen euro, een onderliggende stijging van 3,5 procent terwijl werd gemikt op 3 procent groei. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebita) was 185,9 miljoen euro, dat was onderliggend 1,8 procent hoger dan een jaar eerder. Onder de streep hield Intertrust 29,3 miljoen euro over, een daling van 2,3 procent ten opzichte van 2017.

Intertrust stelt een slotdividend voor van 0,32 euro per aandeel.

Meer financieel nieuws via de e-mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!