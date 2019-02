Stabiel 2018 voor Intertrust

Intertrust sluit het jaar af met een jaaromzet van €496,1 miljoen, 2,2% meer dan een jaar eerder. De aangepaste winst (ebita) – zonder valuta-effecten – komt uit op €185,9 miljoen. Dat is ongeveer 1,8% meer dan een jaar eerder, maar in het vierde kwartaal zag Intertrust de winstcijfers wat wegzakken. De winstmarge van het bedrijf zakte in heel 2018 naar 37,5% ten opzichte van 38,2% in 2017.

Intertrusts resultaten in het vierde kwartaal vallen iets beter uit dan de verwachtingen van analisten.

Personeelskosten

De lagere winstmarge laat zich voornamelijk verklaren door de personeelskosten die in 2018 een stuk hoger uitvielen. De ’HQ costs’ waren afgelopen jaar €34,2 miljoen euro, een stijging van meer dan 30% ten opzichte van een jaar eerder.

Het kwam volgens Intertrust door een stijging van de personeelskosten en hogere kosten van het beloningsprogramma voor medewerkers. Ook schrijft het bedrijf dat de implementatie van privacywet AVG zorgde voor hogere eenmalige uitkeringen in de eerste helft van 2018. Dat kwam omdat Intertrust externe experts in moest huren om dit goed te regelen.

Overname

Daarnaast maakte het bedrijf donderdagochtend ook bekend een overname te hebben gedaan. Van ABN Amro werd de ’Escrow and Settlement business’ overgenomen. Escrow is de dienst waarbij een geblokkeerde derdenrekening wordt aangeboden.

Dat wordt bijvoorbeeld gebruikt om tijdelijk geld te stallen bij een overname of een vastgoeddeal.