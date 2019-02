'Brexit en kwartaalcijfers in focus op Damrak'

De Britse premier Theresa May is donderdag in Brussel om een weg te zoeken uit de impasse rond het vertrek van haar land uit de EU, dat op 30 maart staat gepland. Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker ontvangt May om 11.00 uur. Ze spreekt ook met EU-president Donald Tusk, EU-onderhandelaar Michel Barnier en leden van het Europees Parlement.

Aan het handelsfront beschreef de Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin, de recente ontmoetingen met de Chinese vicepremier Liu He als zeer productief. Mnuchin vertrekt volgende week naar China, samen met een delegatie uit Washington, voor meer handelsbesprekingen.

Intertrust

Staalconcern ArcelorMittal behaalde in 2018 een hoger bedrijfsresultaat dan een jaar eerder, geholpen door gestegen prijzen en overnames. De verschepingen van staal gingen wel omlaag door een afnemende vraag in verschillende landen. Verder gaat de staalproducent eigen aandelen inkopen en wordt het dividend verhoogd.

Financieel dienstverlener Intertrust liet weten dat de jaarcijfers ruim binnen de eigen doelstellingen vallen. De eerder afgegeven doelen voor 2019 werden ook bevestigd. Het bedrijf kondigde tevens aan de tak voor derdenrekeningen en schikkingen over te nemen van ABN AMRO. Derdenrekeningen of geblokkeerde bankrekeningen worden gebruikt bij complexe transacties en worden doorgaans beheerd door een notaris.

Galapagos

Ook Fagron kwam met cijfers. De toeleverancier aan apotheken is vorig jaar stevig gegroeid, vooral in Noord- en Zuid-Amerika. Volgens het bedrijf was in de tweede helft van het jaar zelfs sprake van een versnelling van de omzetgroei op eigen kracht. De vooruitzichten voor 2019 zijn bovendien positief.

Biotechnoloog Galapagos kondigde aan te gaan samenwerken met zijn Duitse branchegenoot Evotec. De samenwerking betreft een onderzoeksprogramma naar kleine moleculen voor de behandeling van fibrotische ziekten van de lever en andere organen. Galapagos krijgt onder meer toegang tot specifieke technologie van Evotec om de laatste stappen in de preklinische ontwikkeling te ondersteunen.

De euro noteerde op 1,1358 dollar, tegen 1,1381 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 53,66 dollar. De prijs van Brent zakte 0,6 procent tot 62,29 dollar per vat.