Pernod Ricard positiever over jaarwinst

Parijs - Pernod Ricard is positiever gestemd over de toekomst. De Franse drankenproducent beleefde een sterke eerste jaarhelft, met wederom met een duwtje in de rug van de toegenomen vraag naar sterke drank in China en India. Voor het volledige gebroken boekjaar werd de prognose voor de winstgroei opgevoerd.