Hogere stroomprijs goed voor Vattenfall

Vattenfall deed ook goede zaken in Duitsland waar veel nieuwe klanten werden binnengehaald. De totale omzet steeg met 16 procent tot 157 miljard Zweedse kroon. Dat is omgerekend zo'n 15 miljard euro. Onder de streep hield het energieconcern 12 miljard kroon over, tegenover een verlies van 9,5 miljard kroon een jaar eerder. Dat kwam door een belastingmeevaller en door een herwaardering van Zweedse bezittingen.

De investeringen in energienetten stegen in 2018 naar een recordniveau. Dat zal dit jaar beperkt worden door strengere regels in Zweden. De onderliggende winst liep terug. Dat kwam onder meer door de hogere prijzen voor kolen, gas en CO2-emissierechten.