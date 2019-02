Hogere productie en winst olieconcern Total

De productie van olie en gas nam in de afgelopen periode met 10 procent toe tot het equivalent van bijna 2,9 miljoen vaten per dag. Total werd daarbij geholpen door overnames, waaronder Maersk Oil en de aankoop van velden in Brazilië, Libië en het Midden-Oosten. Onlangs meldde Total nog een grote gasvondst in de Noordzee voor een samenwerkingsverband van het bedrijf.

In september vorig jaar ontdekte Total ook al een groot veld in de Noordzee. Donderdag maakte Total een gasvondst voor de kust van Zuid-Afrika bekend. Topman Patrick Pouyanné van Total sprak van uitstekende resultaten, gedreven door de hogere productie. Ook wees hij op de kapitaaldiscipline bij de onderneming. Total verwacht dit jaar de productie verder op te voeren.