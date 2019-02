Twee directeuren stappen op bij Facebook

Het gaat om nivk, onderdirecteur voor wereldwijde communicatie. Ze heeft besloten te vertrekken maar benadrukt wel ,,meer dan ooit te geloven in Facebook." Daarnaast stapt ook Debbie Frost op. Zij was de vicepresident communicatie en PR.

Bij Facebook, en dan in het bijzonder op de communicatieafdeling, zijn de afgelopen maanden meerdere hooggeplaatste werknemers vertrokken. Of het gaat om vrijwillige vertrekken is niet duidelijk. Ook de exacte redenen van vertrek zijn niet bekend. In oktober kwam de voormalige Britse vicepremier Nick Clegg aan het hoofd te staan van de communicatiedienst van Facebook.

Het bedrijf bestaat 15 jaar en wordt geconfronteerd met een groeivertraging en een reeks schandalen en kritiek. Facebook zegt wereldwijd 2,3 miljard maandelijks actieve gebruikers te hebben.