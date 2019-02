Het hele leven in één tas

Brechje Gondrie wil ook het leven van de Spaanse vrouw met haar tassen te verlichten. Ⓒ FOTO Amaury Miller

Amsterdam - Een grote, modieuze tas waar de stadse vrouw haar ‘hele leven’ in kwijt kan. Onderneemster Brechje Gondrie dacht die behoefte te zien in Nederland, en het concept sloeg aan. Dit jaar pakt ze haar koffers om een vestiging in Barcelona op te zetten en geeft ze het stokje in Nederland door.