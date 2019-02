AEX lager na lange zegereeks

Rond 15.40 uur noteerde de AEX-index 0,8% lager op 532,6 punten. Daarmee werd de opmars van de beursgraadmeter voorlopig tot stand gebracht. De AEX bereikte vanochtend een jaartop van 538,60 punten. Dat was bijna 13% hoger dan het dieptepunt van 477,05 punten, dat de graadmeter begin dit jaar aantikte. De Midkap daalde vandaag 1% naar 730,8 punten. De koersenborden in Frankfurt (-1,7%), Parijs (-1,2%) en Londen (-0,4%) kleurden eveneens rood.

De Europese Commissie veroorzaakte een dip op de beurzen door de groeiverwachtingen voor de eurozone te verlagen. Terwijl voor het eurogebied in november nog plussen werden voorspeld van 1,9% en 1,7% in 2019 en 2020, is dat nu nog maar 1,3% en 1,6%. In het met problemen kampende Italië gaat het voor 2019 zelfs om een bijstelling van 1,2% groei naar slechts 0,2%.

„Dit zorgde voor een domper op de feestvreugde die we recent op de beurzen hebben gezien”, zei vermogensstrateeg Richard Abma (OHV). „Je ziet dat het economisch wat minder wordt, maar er wordt geen recessie voorzien.” Hij blijft dan ook positief over Europese aandelen. „De beurzen hebben een goed begin van het jaar gehad. En ik denk dat er nog meer in het vat zit.”

De vermogensstrateeg is vooral benieuwd naar de jaarcijfers die ABN Amro aanstaande woensdag publiceert. „ING heeft deze week mooie cijfers gerapporteerd. Als de resultaten van ABN Amro in lijn zijn met die van ING, dan zou dat goed zijn voor de beurs. De bankaandelen hebben het vorig jaar immers laten afweten”, aldus Abma.

Beleggers hielden ook de Brexit in de gaten. De Britse premier May was vandaag in Brussel om een weg te zoeken uit de impasse. Aan het handelsfront beschreef de Amerikaanse minister Steven Mnuchin (Financiën) de recente ontmoetingen met de Chinese vicepremier Liu He als zeer productief. De Amerikaanse beurzen openden vanmiddag naar 0,4% tot 0,7% in het rood.

In de AEX ging Galapagos aan kop met een plus van 0,9%. Het biotechnologieconcern kondigde aan te gaan samenwerken met zijn Duitse branchegenoot Evotec. Informatieleverancier Relx (+0,5%) en levensmiddelengigant Unilever (+0,2%) behoorden eveneens tot de winnaars.

ArcelorMittal was de hekkensluiter bij de hoofdfondsen met een verlies van 3,7%. De staalfabrikant behaalde in 2018 een hoger bedrijfsresultaat, geholpen door gestegen prijzen en overnames. Verder gaat de staalproducent eigen aandelen inkopen en wordt het dividend verhoogd. De verschepingen van staal gingen echter omlaag bij ArcelorMittal, mede door een afnemende vraag in verschillende landen. De volatiele kabel- en telecomaanbieder Altice Europe (-3,5%) bevond zich eveneens in de onderste regionen van de AEX.

Flitshandelaar Flow Traders voerde de Midkap aan met een winst van 2%. Intertrust mocht 1,9% bijschrijven. De financieel dienstverlener liet weten dat de jaarcijfers ruim binnen de eigen doelstellingen vallen. De eerder afgegeven doelen voor 2019 werden ook bevestigd. Het bedrijf kondigde tevens aan de tak voor derdenrekeningen en schikkingen over te nemen van ABN Amro.

Metalenfabrikant AMG was de grootste daler in de Midkap met een verlies van 3,5%. Air France KLM vloog 1,6% lager. De ondernemingsraad van KLM maakt zich zorgen over de toekomst van de luchtvaartmaatschappij, heeft de OR-voorzitter in een mail aan het personeel laten weten.

Smallcapfonds Fagron kreeg er 3,8% bij. De toeleverancier aan apotheken is vorig jaar stevig gegroeid, vooral in Noord- en Zuid-Amerika. Volgens het bedrijf was in de tweede helft van het jaar zelfs sprake van een versnelling van de omzetgroei op eigen kracht.

Natuurvoedingsconcern Wessanen ging 11,6% omlaag na een verkoopadvies van Kempen, inclusief een koersdoel dat werd verlaagd van €14,50 naar €6,60. De zakenbank vreest dat de grootste merken van Wessanen marktaandeel inleveren. Eveneens nadelig is volgens Kempen-analist Thijs Hoste dat supermarkten druk zetten op speciaalzaken, waar het concern uit Amsterdam circa 40% van zijn omzet behaalt. Wessanen rapporteert trouwens komende dinsdag de resultaten over 2018.

