Beurs: Damrak vervolgt opmars

De AEX-index noteerde rond 10:15 uur 0,2% hoger op 537,5 punten. De graadmeter is de afgelopen zeven handelsdagen met winst gesloten. Sinds begin dit jaar is de AEX-index al 10% opgelopen.

Beleggers verwerken de aanhoudende stroom van bedrijfsresultaten en houden de ontwikkelingen rond de brexit in de gaten. De Britse premier May is donderdag in Brussel om een weg te zoeken uit de impasse. Aan het handelsfront beschreef de Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin, de recente ontmoetingen met de Chinese vicepremier Liu He als zeer productief.

Op Wall Street ging de Dow Jones-index woensdag 0,1% achteruit.

Koploper in de AEX-index is lampenmaker Signify met een winst van 1,6%.

Biotechnoloog Galapagos kondigde aan te gaan samenwerken met zijn Duitse branchegenoot Evotec. De samenwerking betreft een onderzoeksprogramma naar kleine moleculen voor de behandeling van fibrotische ziekten van de lever en andere organen. Het aandeel steeg 0,8%.

ArcelorMittal was aanvankelijk aanvoerder van de hoofdfondsen, maar is inmiddels hekkensluiter met een verlies van 1,9%. Het staalconcern behaalde in 2018 een hoger bedrijfsresultaat dan een jaar eerder, geholpen door gestegen prijzen en overnames. Verder gaat de staalproducent eigen aandelen inkopen en wordt het dividend verhoogd.

Intertrust voerde de Midkap aan met een winst van 2%. De financieel dienstverlener liet weten dat de jaarcijfers ruim binnen de eigen doelstellingen vallen. De eerder afgegeven doelen voor 2019 werden ook bevestigd. Het bedrijf kondigde tevens aan de tak voor derdenrekeningen en schikkingen over te nemen van ABN AMRO.

Luchtvaartmaatschappij Air France KLM was hekkensluiter met een verlies van 1,9%. De ondernemingsraad maakt zich zorgen over de toekomst van KLM, heeft de OR-voorzitter in een mail aan het personeel laten weten.

Fagron kreeg er 3,6% bij. De toeleverancier aan apotheken is vorig jaar stevig gegroeid, vooral in Noord- en Zuid-Amerika. Volgens het bedrijf was in de tweede helft van het jaar zelfs sprake van een versnelling van de omzetgroei op eigen kracht.