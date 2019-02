Sterk vierde kwartaal voor farmaceut Sanofi

De Franse farmaceut zette een omzet van bijna 9 miljard euro in de boeken in het laatste kwartaal van 2018. Onder de streep hield Sanofi 1,4 miljard euro over. Zowel de omzet als de winst stegen met 4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Die groei kwam dus mede dankzij de sterke verkopen bij Genzyme, waar de omzet met zo'n 37 procent omhoog schoot.

Sanofi verwacht dat de winst in het huidige jaar verder zal groeien. Dat komt onder meer door de introductie van nieuwe medicijnen. Overigens zakte over heel 2018 de omzet met 2 procent tot ruim 34 miljard euro. Dat kwam onder meer door mindere prestaties van de divisie die medicijnen maakt voor suikerziekte, hart- en vaatziekten.