Outokumpu: roestvrijstaalmarkt nog uitdagend

Het bedrijf denkt dat het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) in de eerste periode van dit jaar lager zal uitvallen dan het resultaat van 89 miljoen euro in het vierde kwartaal. In 2018 zag het bedrijf de onderliggende ebitda dalen naar 485 miljoen euro, van 631 miljoen euro in 2017. Volgens Outokumpu stonden in Europa de prijzen sterk onder druk door de hoge import van goedkoop roestvrij staal, terwijl de transport- en grondstofprijzen toenamen. Het bedrijf spreekt van een ,,buitengewoon'' jaar voor de Europese roestvrijstaalsector.

De omzet ging vorig jaar naar bijna 6,9 miljard euro, van bijna 6,4 miljard euro in 2017. Daarbij werd onder meer geprofiteerd van hogere prijzen in Noord- en Zuid-Amerika en de verkoop van duurdere producten. De verschepingen bleven vrijwel stabiel op meer dan 2,4 miljoen ton.