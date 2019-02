Bezettingsgraad Wereldhave Belgium omhoog

De zogeheten EPRA-bezettingsgraad kwam aan het eind van het jaar uit op 96,2 procent. Dat was eind 2017 nog 94,3 procent. Uitgesplitst naar sector kwam de bezettingsgraad in de retailportefeuille uit op 97,2 procent en die van de kantorenportefeuille op 90,6 procent.

Wereldhave Belgium zette over het jaar gezien bij zijn kernactiviteiten een winst per aandeel in de boeken van 5,74 euro. Dat was een jaar eerder nog 5,68 euro. Voor het huidige jaar rekent de onderneming op een winst per aandeel bij de kernactiviteiten in een bandbreedte van 5,90 euro tot 6 euro.