'Winst ArcelorMittal in lijn met verwachtingen'

Het resultaat zakte op kwartaalbasis met 28 procent tot bijna 2 miljard dollar. ING stelt dat die daling grotendeels is te wijten aan lagere verschepingen, vooral in Kazachstan (na een ongeval), Oekraïne en Zuid-Afrika en ook in bijvoorbeeld Brazilië. Ook de prijzen lagen wat lager in het vierde kwartaal vergeleken met de voorgaande periode. ArcelorMittal blijft positief over de staalmarkt en verwacht een licht hogere vraag dit jaar en een stijging van de verschepingen.

ING merkte verder op dat de nettoschuld lager uitviel dan verwacht en wees erop dat ArcelorMittal dit jaar voor maximaal 113 miljoen dollar eigen aandelen gaat inkopen.

Volgens Morgan Stanley is vooral de verhoging van het dividend een positief en ,,bemoedigend'' punt. Het dividend wordt verdubbeld tot 0,20 dollar per aandeel, wat hoger is dan verwacht, aldus de bank. De schuld en de investeringen vielen lager uit dan gedacht, aldus Morgan Stanley. Ook volgens Citi valt het dividend hoger uit dan voorspeld, met cijfers die in lijn liggen met de consensus maar wel lager uitvallen dan de bank zelf had geschat.

ING heeft een buy- advies voor ArcelorMittal, met een koersdoel van 31 euro. Morgan Stanley hanteert het advies overweight met een koersdoel van 28 euro. Het aandeel ArcelorMittal noteerde donderdag omstreeks 10.00 uur 1,6 procent lager op 20,94 euro.