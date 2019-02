'Resultaat Fagron zoals voorzien'

De groei van de Brands-tak en de sterke vraag naar de diensten voor het samenstellen van gepersonaliseerde medicijnrecepten in de Verenigde Staten compenseren de tijdelijke capaciteitsterugval in Europa. Het bedrijf blijft hiermee goed op koers voor het huidige jaar, aldus de kenners van de bank.

Ook analisten van ING spreken van resultaten die in lijn zijn met de verwachting. Zij benadrukken eveneens de sterke omzetgroei in Noord-Amerika maar zijn vooral verrast door de verbetering van de winstmarge in deze regio. Deze steeg van 11 procent in de eerste helft van 2018 naar bijna 15 procent in de tweede helft van het jaar.

Lagere groei

De faciliteiten van Fagron in Wichita zorgden wel voor een lagere groei dan verwacht door ING. Maar analisten waren enigszins gerustgesteld doordat het bedrijf zijn eerdere omzetverwachting voor de komende drie jaar bevestigde. KBC hanteert een buy-advies met een koersdoel van 18 euro. De kenners bij ING houden vast aan hold-advies en mikken op een koerdoel van 18,50 euro.

Fagron noteerde woensdag omstreeks 10.15 uur 4,8 procent hoger op 17,57 euro.