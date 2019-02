ABN Amro vergroot opnieuw belang in Tink

De aanvullende investering in Tink vindt naar rato plaats, zodat het aandelenbelang van ABN gelijk blijft in verhouding tot het belang van de overige aandeelhouders. Er werden geen financiële details gemeld.

Tink en ABN hebben samen de app voor financieel inzicht Grip ontwikkeld en in december 2015 gelanceerd. Grip is met 500.000 geregistreerde gebruikers inmiddels de meest gebruikte personal finance app van Nederland. De bank is tevreden met de strategische samenwerking met Tink en is van plan in de nabije toekomst het partnerschap in diverse richtingen uit te breiden.

