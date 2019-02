'Verbruik mobiele data ruim verdubbeld'

Ⓒ DIJKSTRA BV

DEN HAAG (ANP) - Het verbruik van mobiele data is in de eerste helft van 2018 verdubbeld. Per telefoon wordt volgens de meest recente gegevens van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) per maand twee gigabyte data verstookt. Een gigabyte (GB) staat gelijk aan 1000 megabyte (MB).