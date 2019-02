Intertrust omhoog na cijfers

De overname van de tak voor derdenrekeningen en schikkingen maakt Intertrust tot de grootste dienstverlener in Europa op dit gebied, zo benadrukt een analist van Kempen. Verder was in de resultaten sprake van een sterke autonome omzetgroei in het afgelopen kwartaal, met name in Luxemburg en Nederland. Ook heeft Intertrust zijn vrije kasstroom op orde gebracht, waarmee het sterk het huidige jaar ingaat, concludeert de marktvorser.

Kempen hanteert een buy-advies voor Intertrust, dat donderdag omstreeks 10.55 uur 2,3 procent hoger stond op 14,84 euro.