Amsterdam: ’Alleen bouwen is geen oplossing meer’

Bouwvakkers Amsterdam op stoom, maar het is niet genoeg.

Wethouder Laurens Ivens (SP) breekt bouwrecord na bouwrecord, maar toch is de Amsterdamse woningmarkt overspannen en maar niet rustig te krijgen. De koopmarkt is drooggekookt, huurprijzen worden hoger en gezinnen vluchten de stad uit. Het gevolg van jarenlang links beleid, of spelen er andere factoren?