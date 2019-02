Britse rente blijft onveranderd

De BoE maakt een pas op de plaats in aanloop naar de brexit. De centrale bank had in december al gezegd dat de onzekerheid rond de brexit sterk is toegenomen. Bij het uitblijven van een akkoord met de Europese Unie kan de Britse economie een flinke klap krijgen.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik