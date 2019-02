Bestuursvoorzitter Nordea treedt terug

Sinds Wahlroos aantreden als topman in 2011 sneed Nordea flink in de kosten en arbeidsplaatsen. Onder de scheidend bestuursvoorzitter deed het financieel concern ook een fusiepoging met ABN AMRO, maar dat voorstel werd afgeketst. Wahlroos staat ook bekend om zijn gepeperde uitspraken. Zo zei hij in 2015 dat ,,circa 80 procent van de mensen idioten zijn'' als het op geldzaken aankomt.

Wahlroos wordt opgevolgd door Torbjörn Magnusson. Hij was eerder topman bij de verzekeraar If, de grootste schadeverzekeraar in Scandinavië. Magnusson wordt ook topman van Sampo, de grootste aandeelhouder van Nordea en eigenaar van If.