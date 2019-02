Prijs nieuwbouwhuis gaat rap richting vier ton

Dat blijkt uit de nieuwe Monitor Koopwoningmarkt van de TU Delft. Nieuwbouwhuizen worden snel duurder omdat ze schaars zijn. Het aanbod in het derde kwartaal van 2018 was 17% minder dan in het tweede kwartaal, blijkt uit de monitor.

Gasloos

Ook de het gegeven dat nieuwbouwwoningen op veel plekken niet meer aangesloten mogen zijn op aardgas, drijft de prijs op, zegt hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer tegen het AD. „Alleen dat gasloos maken verhoogt de prijs van een nieuwbouwwoning al met €20.000.”

Voor bestaande woningen moet eveneens dieper in de buidel worden getast. De helft van de huizen was in het vierde kwartaal was duurder dan €298.000. Daarmee is het prijsniveau van voor de crisis officieel bereikt.

Vertrouwen

De onderzoekers van Delft signaleren dat het vertrouwen in de koopwoningmarkt vanaf september 2016 sterk afneemt en nu nog maar net positief is. Vooral voor starters en mensen met een middeninkomen zijn de betaalbaarheid en de financierbaarheid afgenomen.

Overigens gelden de woningmarktproblemen niet in heel Nederland. In Amsterdam (+74%) en Rotterdam (+50%) stegen de prijzen dan wel extreem ten opzichte van 2013, in de provincies Drenthe, Groningen, Friesland, Gelderland, Zeeland en Noord-Brabant liggen de prijzen nog steeds onder het niveau van 2008.