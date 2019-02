IKEA opent nieuw warenhuis in Londen

Het nieuwe warenhuis is voorzien van een tuin en een rustpaviljoen op het dak. Ook wordt de nieuwe winkel uitgerust met een van de eerste duurzame laboratoria, waar bezoekers kunnen leren over het recyclen of hergebruik van producten en het verbouwen van voedsel.

IKEA heeft al vier andere grote warenhuizen in de omgeving van Londen. Afgelopen oktober opende de eerste stadswinkelvestiging, die veel kleiner is dan een gebruikelijke IKEA, haar deuren in de Britse hoofdstad.

IKEA wil op de lange duur minder grote warenhuizen buiten de stad. De meubelgigant wil zich in plaats daarvan richten op de tien megasteden wereldwijd, waaronder Londen, New York en Tokio. Daar worden vernieuwende concepten uitgeprobeerd, zoals een vestiging die zich volledig op keukens richt in Stockholm of een met veel matrassen en kasten in Madrid.