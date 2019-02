Winstdaling voor moeder KFC en Pizza Hut

Yum zette een winst in de boeken van 334 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder nog 436 miljoen dollar in het vierde kwartaal. De omzet ging fractioneel omlaag tot bijna 1,6 miljard dollar. Maar de wereldwijde vergelijkbare omzetgroei kwam uit op 3 procent, waar kenners rekenden op 2,8 procent.

Dat kwam voornamelijk door de ketens van KFC en Taco Bell, die goed draaiden. Bij Pizza Hut was sprake van een stabilisatie, maar hier rekenden marktvorsers juist op krimp. Topman Greg Creed zei trots te zijn op de prestaties en wees er daarbij op dat afgelopen jaar in de meer dan 45.000 restaurants een omzet van meer dan 49 miljard dollar werd behaald.